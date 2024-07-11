В США заявили о работе над силовым ответом на инцидент с киевской больницей

Соединенные Штаты вместе с Украиной работают над силовым ответом на инцидент с больницей в Киеве, рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом пишет РИА «Новости».

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В понедельник, 8 июля, на детскую больницу «Охматдет» в Киеве упала ракета. Западные СМИ сразу же выпустили статьи с красочными кадрами, сделанными профессиональными фотографами. Авторы материалов бездоказательно обвинили в инциденте российских военных.

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Вместе с тем, эксперты Минобороны РФ, независимых западных порталов, изучили фотографии, выложенные в интернете киевлянами. На основе анализа специалисты заявили, что в медицинское учреждение попала ракета, выпущенная киевским ПВО.

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«Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично», — подчеркнул Салливан.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что ВС РФ наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.