В Белом доме отреагировали на усилия Орбана по Украине

В Белом доме рассматривают усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по мирному урегулированию конфликта на Украине как авантюризм, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга для прессы. Он отметил, что любые действия, не согласованные с Украиной, не отвечают политике Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Поэтому любые авантюры, предпринимаемые без ведома или согласия Украины, не отвечают нашей политике, — сказал Салливан.



Он также заявил, что «не готов спекулировать на тему» встречи Орбана с экс-президентом США Дональдом Трампом. Так он отреагировал на вопрос, считают ли в Белом доме, что венгерский премьер координирует свои действия с бывшим американским лидером.

Сийярто: Венгрия против того, чтобы НАТО была антикитайским альянсом

Ранее политолог и директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что турне, которое осуществил Виктор Орбан, могло быть предпринято в рамках договоренностей с Дональдом Трампом. Он предположил, что детали переговоров с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином Орбан предложит экс-главе Белого дома.

Топорнин также отметил, что премьер-министр Венгрии возлагает большие надежды на то, что Трамп выиграет предстоящие выборы в стране, которые пройдут в ноябре 2024 года. Прежде кандидат в лидеры страны обещал максимально быстро завершить конфликт между Москвой и Киевом.