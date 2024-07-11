CNN: главу концерна Rheinmetall, который поставляет оружие Киеву, пытались убить
На директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера пытались совершить покушение. Это предприятие поставляет вооружение для Украины. Об этом сообщает телеканал CNN.
«На главу немецкого концерна — поставщика вооружений Украине готовилось покушение», — пишет телеканал со ссылкой на источник.
Отмечается, что первыми о подготовке убийства узнали власти США, они сообщили немецким представителям об этом, поэтому спецслужбы ФРГ удалось предотвратить покушение.
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В CNN предположили, что за разработкой плана по убийству Паппергера может стоять якобы Россия. Однако этому суждению не приведено никаких доказательств, подробностей плана также не приводится.