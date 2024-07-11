В Киеве оценили итоги саммита НАТО для Украины

Итоги прошедшего саммита НАТО в Вашингтоне стали удовлетворительными для Киева. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы довольны результатами саммита НАТО в Вашингтоне», — заявил он.



Ермак отметил «жесткий язык документов» и подчеркнул, что следующим шагом должно стать приглашение Украины в Североатлантический альянс.

Незадолго до этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в НАТО не укрепит, а ослабит единство альянса, внутри которого существуют совершенно разные позиции на этот счет.

Сийярто подчеркнул, что в случае если страна войдет в состав НАТО, то это будет означать прямое столкновение России, США и НАТО.

В свою очередь в Кремле тоже оценили итоги саммита альянса в Вашингтоне, который проходил в период с 9 по 11 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что итоговые документы саммита Североатлантического альянса показывают, что Запад не является сторонником мира.