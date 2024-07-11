В Молдавии заявили о намерении выйти из СНГ

Власти Молдавии продолжат курс на выход из СНГ, хотя этого и не требует руководство Европейского Союза. Об этом заявил спикер парламента, лидер правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу в эфире телеканала Молдова 1.

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"Молдавия продолжит постепенно выходить из СНГ, хотя это не является требованием Брюсселя. Мы ясно заявили, что наш вектор и модель развития - это Европейский союз. В этом контексте мы решили организовать референдум, чтобы четко прописать это в Конституции", - сказал Гросу.



При этом он подчеркнул, что власти не в силах расторгнуть все соглашения, подписанные в рамках Содружества, так как это нанесет ущерб экономике страны.

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"Очевидно, что этот процесс займет время. Мы не можем в одностороннем порядке просто разорвать все соглашения, не заключив двусторонние. Будем делать это постепенно и не в ущерб нашим гражданам", - пояснил Гросу, подчеркнув, что, по мнению властей, Молдавия "не может состоять и в ЕС, и в СНГ одновременно".



Ранее правительство Молдавии объявило о планах денонсации свыше 119 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. Как уточнил глава МИД Михай Попшой, Кишинев не намерен денонсировать важные и полезные для страны договоренности в рамках СНГ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию с ЕС и отказалась участвовать в саммитах организации.