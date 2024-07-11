Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии

Соединенные Штаты поддерживают террористов в Сирии, заявил в интервью журналу Newsweek глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара поддерживает проживающих в Сирии курдов, защищает их права. Вашингтон, в свою очередь, поддерживает в республике не курдов, а террористов, подчеркнул президент.

Эрдоган уточнил, что Рабочая партия Курдистана (запрещена в Турции как террористическая организация) ведет в макрорегионе террористическую деятельность под прикрытием так называемых Syrian Democratic Forces (альянса, созданного при содействии коалиции западных стран, возглавляемой США).

Глава Турции отметил, что террористы РПК преследуют сирийских курдов, угрожают арабам и туркменам, изгоняют их с земель предков.

«Мы хотим, чтобы Сирия была не страной, где региональные и мировые державы ведут вооружённую борьбу, а процветающим государством, полностью свободным от терроризма и управляемым сирийцами», — резюмировал Эрдоган.



Глава Сирии Башар Асад сообщил ранее, что республика открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета САР.