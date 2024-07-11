Трамп резко высказался о Клуни после призыва к Байдену

Бывший президент Дональд Трамп раскритиковал Джорджа Клуни за то, что он призвал президента Байдена отказаться от предстоящих выборов. Трамп заявил актеру, что ему следует "уйти из политики и вернуться на телевидение".

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Трамп раскритиковал Клуни в своей сети Truth Social в среду вечером, заявив, что тот "набросился на Крутого Джо, как на крыс, которыми они оба и являются". Это произошло после того, как 63-летний Клуни опубликовал в New York Times статью, в которой призвал Байдена выйти из президентской гонки 2024 года.

"Что Клуни вообще знает? Он использует "тезис" демократов о том, что Байден, худший президент в истории Соединенных Штатов, "спас нашу демократию", - написал Трамп в посте.



"Нет, Кривой Джо был тем, кто использовал правоохранительные органы как оружие против своего политического оппонента, из-за кого возникла самая разрушительная инфляция в истории нашей страны, кто опозорил нашу нацию в Афганистане и чья безумная политика открытых границ позволила миллионам людей нелегально проникнуть в нашу страну", - сказал он.



Затем Трамп добавил: "Мошенник Джо Байден не спас нашу демократию, он поставил нашу демократию на колени".

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Призыв Клуни выдвинуть нового кандидата прозвучал через несколько недель после того, как Байден замер во время мероприятия, одним из организаторов которого он был, и его пришлось уводить со сцены бывшему президенту Бараку Обаме, напоминает The New York Post. Этот убежденный демократ также раскритиковал лидеров партии на Капитолийском холме, которые, по его словам, "должны прекратить говорить нам, что 51 миллион человек не видели того, что мы только что увидели" на дебатах на CNN 27 июня.

Ранее сообщалось о том, что Фонд Клуни решил добиваться уголовного преследования российских журналистов, которых он считает "пропагандистами". Фонду Джорджа Клуни нужно заняться реальной помощью журналистам и, например, добыть список "погибших" в Буче горожан, чьи тела мировые СМИ представили якобы в качестве жертв "российского насилия", заявила чуть позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.