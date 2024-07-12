Стало известно о попытке США помешать визиту премьера Индии в РФ

Госдепартамент США пытался помешать визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, об этом стало известно газете The Washington Post.

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Издание со ссылкой на источники в американской администрации отмечает, что руководство Соединенных Штатов было серьезно озабочено по поводу времени встречи индийского премьера с президентом России Владимиром Путиным.

Совместное заявление по итогам саммита "Россия - Индия". Полный текст

Отмечается, что заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в начале июля связывался главой МИД Индии Винаем Кватрой, чтобы отсрочить визит Моди в Москву, который по срокам совпадал с саммитом НАТО в Вашингтоне.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что объятия Нарендры Моди с Путиным накануне саммита НАТО расстроили американских чиновников. В материале говорится, что встреча двух политиков огорчила чиновников в США, «которые сделали более тесные связи с азиатской страной краеугольным камнем своей внешней политики».