В Киеве оценили итоги саммита НАТО для Украины

Итоги саммита НАТО в Вашингтоне стали удовлетворительными для Киева. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает РИА Новости.

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«Мы довольны результатами саммита НАТО в Вашингтоне. Можно отметить очень жесткий язык документов», — отметил он.



Ермак подчеркнул, что следующим шагом должно стать приглашение Украины в Североатлантический альянс.

Фицо сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что потенциальное вступление Украины в альянс не укрепит, а ослабит единство НАТО. По его словам, оборонительный характер НАТО не усилится с вступлением Киева, потому что таким образом «это практически означало бы возникновение полностью открытого военного конфликта между военным блоком и Россией».