Шольц оценил планы США по размещению ракет в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции на саммите НАТО назвал «очень хорошим решением» планы США по размещению дальнобойных систем вооружения в Германии. Газета.Ru

«Это решение давно подготовлено, и для всех, кто занимается политикой безопасности и политикой мира, не является сюрпризом. Поскольку в действительности оно точно вписывается в стратегию безопасности правительства ФРГ, которая публично обсуждается и в которой все точно перечисляется и разъясняется», - отметил канцлер. ТАСС

Ранее член немецкого бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт назвала безумием планы США по развертыванию дальнобойного оружия в Германии. По ее словам, это решение увеличивает риск того, что страна станет театром военных действий. Lenta.ru