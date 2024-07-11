Сийярто: Венгрия против того, чтобы НАТО была антикитайским альянсом

Венгрия выступает категорически против того, чтобы НАТО стала организацией, предназначенной для борьбы с Китаем или каким-либо другим государством. Такое заявление в интервью телекомпании М1 сделал Петер Сийярто, глав МИД Венгрии. Российская газета

«Мы не хотим, чтобы НАТО была альянсом, направленным против кого-либо. Мы не хотим, чтобы НАТО становилась антикитайским блоком, и мы это не поддержим», - сказал Сийярто. ТАСС

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что стратегия НАТО не принесла результатов в урегулировании украинского конфликта. Lenta.ru