Депутаты партии Smer-SD (Направление - социальная демократия) не поддержат вступление Украины в НАТО, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он пояснил, что это может привести к Третьей мировой войне, пишет РИА «Новости».

Smer-SD (Smer – sociálna demokracia) является левой националистической политической партией в Словакии, возглавляемой действующим премьером Робертом Фицо.

Глава правительства отметил, что понимает желание Киева вступить в НАТО, осознает, что Украина является независимой страной. Вместе с тем, он столь же отчетливо осознает, что членство республики в организации «является как раз гарантией Третьей мировой войны».

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В связи с этим, констатировал Фицо, партия Smer и ее депутаты не согласятся в парламенте Словакии с членством Украины в альянсе.

Премьер подчеркнул, что потребовал от министров, принимавших участие в саммите НАТО в Вашингтоне, чтобы они настаивали на сохранении в финальной декларации пункта о необходимости согласия на вступление Украины в НАТО парламентов всех стран-участников альянса.

Словакия намерена развивать дружеские отношения со всеми заинтересованными странами. Это поможет республике реализовать собственные интересы на международной арене, резюмировал премьер.