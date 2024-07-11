СМИ назвали бюрократию НАТО угрозой для Украины

Авторы издания The Hill Джонатан Свит и Марк Тот считают, что медленная работа бюрократического аппарата НАТО, а также низкая скорость принятия решений президентом США Джо Байденом, являются угрозой для существования Украины.

По мнению авторов, в данный момент Украина нуждается в незамедлительной и реальной помощи, однако западные страны не спешат с поддержкой. Вместо этого, как указывается в статье, Украина получает «очередные пустые банальности».

«Путин продолжает диктовать условия на Украине. США и НАТО позволяют Москве удерживать инициативу, заставляя Украину играть в игру “мама, можно я”, когда дело доходит до военного ответа. Так войну не выиграть», — сказано в материале.



Авторы также считают, что НАТО необходимо установить новые «красные линии», а также предпринять реальные действия по поддержке Украины. В том числе по вопросу членства страны в альянсе.

«Самодовольство Байдена является основной причиной успеха России на Украине. Пришло время ему выйти из круга и позволить Украине вести в борьбу с Россией», — сообщает The Hill.



Ранее власти Канады объявили о выделении Украине военной помощи на сумму 367 миллионов долларов.