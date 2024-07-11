Кот Ларри стал новым рекордсменом «по хозяевам-премьерам»

Кот Ларри, который обитает в доме премьер-министров Великобритании с 2011 года, стал новым рекордсменом среди котов по количеству увиденных премьеров страны. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на британское СМИ.

Речь идет о доме №10 на Даунинг-стрит. Кот Ларри был взят туда из приюта и стал основным его обитателем с 2011 года. С этого момента и по настоящее время он успел пожить в доме с Дэвидом Кэмероном, Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Лиз Трасс, Риши Сунаком и действующим премьером страны Киром Стармером.

«Ларри, чье полное почетное звание – Главный мышелов Кабинета министров, пользуется большим уважением, чем сэр Кейр или его предшественник Сунак», — говорится в тексте.



Сейчас коту 17 лет, дольше него в доме премьеров Великобритании жил Петр III, который успел увидеть только пять премьер-министров с 1947 по 1963 годы.