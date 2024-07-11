Западные поставки вооружения для применения против России могут спровоцировать полномасштабную войну. Об этом сообщает The American Conservative. Российская газета

«Весьма реальная опасность расширения конфликта связана с тем, что Запад безрассудно подталкивает марионеточную войну к полномасштабному конфликту с отправкой смертоносного оружия для применения против России и союзного персонала для помощи в использовании этого оружия», — говорится в публикации. Издание отмечает, что союзники по НАТО сделали «еще более скользким склон» к полномасштабной войне. По мнению АС, решимость администрации президента США Джо Байдена разжигать украинский конфликт, из которого Киев едва ли выйдет победителем, нельзя назвать гуманной. Газета.Ru

Ранее стало известно, что страны НАТО отправили Киеву истребители F-16. Ura.Ru