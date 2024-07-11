Президент Кении отправил правительство в отставку

Президент Кении Уильям Руто отправил в отставку почти весь кабинет министров на фоне протестов против повышения налогов. Об этом сообщает местный телеканал Citizen.

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По его словам, решение приняли после анализа работы правительства, а также возможности реорганизации системы налогообложения. Руто решил отправить в отставку всех, кроме членов кабинета министров по иностранным делам и офиса вице-президента Кении.

Напомним, что волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. После этого в проект бюджета внесли поправки, отменяющие налог в 16% на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Также власти отказались от ввода налога в 2,5% на транспортные средства и акциза на растительное масло.

Руто заявлял, что готов начать диалог протестующими. Позднее он сказал, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране.