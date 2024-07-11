Пока вы не уснули: предупреждение РФ Германии и требование Зеленского к Байдену

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МИД России предупредил Германию о военном ответе на размещение американских ракет

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия даст военный ответ на размещение американских дальнобойных ракет в Германии. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в Белом доме сообщили, что в 2026 году США начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk, а также об экспериментальных гиперзвуковых вооружениях, дальность действия которых будет «значительно больше», чем у наземных огневых средств, размещенных в Европе сейчас.

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Зеленский предъявил Байдену одно требование

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от американского коллеги Джо Байдена снять ограничения на использование оружия по целям на территории России, сообщает Neue Zürcher Zeitung. Украинский лидер подчеркнул, что его страна ждет этого шага.

Он потребовал от Байдена снять все ограничения, чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России западным оружием, — говорится в публикации.



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Российский город остался без заправок из-за обстрелов ВСУ

В Судже Курской области после многочисленных обстрелов со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины) не осталось ни одной действующей заправки, сообщает Telegram-канал Mash.

Всего в Суджанском районе было четыре заправки. Первые две разбомбили еще на прошлой неделе, 5 июля, а оставшиеся две — 9 июля. Одна из бензоколонок загорелась и чуть не взорвалась — огонь приближался к резервуарам с топливом, когда его удалось потушить.

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Путин: участники БРИКС столкнулись с сопротивлением стран «золотого миллиарда»

Страны — участники БРИКС столкнулись с сопротивлением со стороны государств «золотого миллиарда», заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, [это] процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный», - сказал Путин во время проведения X Парламентского форума БРИКС, проходящего в Санкт-Петербурге.



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В Киеве рассказали, на что потратят доходы от российских активов

Первый транш Евросоюза в размере 1,4-1,5 миллиарда евро в рамках передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов будет направлен на покупку боеприпасов, средств противовоздушной обороны (ПВО) и поддержку украинских производителей. Такие расходы анонсировал министр обороны Украины Рустем Умеров, передает РБК.

По его словам, общая сумма в год будет составлять 2,5-3 миллиарда евро, а профинансированные таким образом товары будут доступны стране до конца 2024 года.

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Минский завод захотел прекратить поставки вин в РФ после слов о «шмурдяке»

В Минском заводе виноградных вин (МЗВВ) намерены прекратить поставки своего алкоголя на российский рынок после слов участников винодельческого рынка РФ о качестве продукции белорусского предприятия. О подобных планах предприятия сообщает «РБК Вино» со ссылкой на заявление представителей МЗВВ.

Претензии к МЗВВ ранее, в частности, предъявил глава компании «Абрау-Дюрсо» Борис Титов. Как отмечал бизнесмен, на белорусском предприятии производят алкогольную продукцию из импортного балка, который в обиходе называют «шмурдяком». Подобные поставки, по его словам, могут в дальнейшем привести к перезапуску канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного виноматериала.

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Путин дал гражданство РФ рискующему получить 25-летний срок на родине бойцу СВО

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство участнику специальной военной операции (СВО) уроженцу Сербии Александру Иокичу.

«Принять в гражданство РФ следующих лиц. <…> Александр Йокич», — отмечается в соответствующем указе.



Он размещен на портале опубликования правовых актов. Всего было принято в российское гражданство 22 человека. Согласно этому же документу гражданства РФ лишились четверо.

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СМИ: Китай может довести до коллапса российский автомобильный рынок

Китайские компании могут прекратить поставки автозапчастей в Россию из-за угрозы вторичных санкций, что может привести к коллапсу. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами «АвтоВАЗа» Сергей Громак.

— Мы видим, что ряд китайских производителей компонентов серьезно опасаются вторичных санкций. Мы видим проблемы с платежами за компоненты, — заявил Гормак.



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В Госдуме отреагировали на избавление Казахстана от российских ценных бумаг

© duma.gov.ru

Требование Центрального депозитария ценных бумаг в Казахстане к местным брокерам о выводе российских ценных бумаг может ударить по самой стране, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев.

Он объяснил, что после вывода активов образовавшиеся пустоты нужно будет чем-то замещать.

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Тарасова заступилась за Пугачеву

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заступилась за певицу Аллу Пугачеву.

«Наша Госдума сама бы послушала, что и как они говорят. Кем бы Аллу не объявляли, она для нас, для людей, живущих в этой стране, останется на всю нашу жизнь неповторимой и прекрасной певицей, замечательной актрисой и чудесным человеком! Для меня Пугачева подруга, выдающийся и талантливейший человек, украсивший мою жизнь своим талантом <...> Алла представляет нашу страну с большим достоинством», — заявила Тарасова.



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