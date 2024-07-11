Решение США разместить в Германии дальнобойные ударные системы не в интересах немцев, так как это делает страну мишенью. Об этом заявил сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла, пишет РИА Новости.

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Ранее пресс-служба Белого дома распространила совместное письменное заявление США и ФРГ, в котором говорится о планах Вашингтона разместить дальнобойное оружие на территории Германии в 2026 году. Речь идет в том числе о многоцелевых ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и неназванном экспериментальном гиперзвуковом оружии.

По мнению сопредседателя немецкой правой партии «Альтернатива для Германии», развертывание такого оружия «делает Германию мишенью».

«Федеральный канцлер Олаф Шольц действует не в интересах Германии. Он позволяет окончательно испортить отношения Германии с Россией и заставить нас вернуться в стадию конфликта между Востоком и Западом», – подчеркнул Крупалла.



При этом, по его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО продемонстрировал, что «хочет предотвратить втягивание своей страны в конфликт между США и Россией».

«Он стремится к диалогу с партнерами на Востоке и Западе. Мы хотим быть такими же связующими звеньями во имя мира в Германии», - заявил парламентарий.



Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно посетил Украину, Россию и Китай. Во время этого турне он провел личные встречи с главами государств. По данным СМИ, в своем письме к лидерам стран Евросоюза по итогам поездок Орбан заявил, что «есть хороший шанс» добиться прекращения огня на Украине.