Гуцул прокомментировала уголовное дело против нее

Глава Гагаузии (автономное образование в составе Молдавии) Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии сфабриковали против нее дело о финансировании партии «Шор». Об этом сообщает РИА Новости.

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В марте президент Молдавии Майя Санду отказалась подписать документ о включении главы Гагаузии в правительство, заявив, что Гуцул «нечего делать» в парламенте.

Санду обвинила Гуцул в «работе в преступной группировке». Санду сослалась на партию «Шор», поддержавшую Гуцул на выборах в Гагаузии. Летом 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию антиконституционной. Представители «Шор» назвали все обвинения в адрес партии политически мотивированными.

В апреле Гуцул сообщила, что прокуратура предъявила ей обвинение по делу, возбужденному два года назад. Гуцул отмечала, что дело также касается партии «Шор». Других деталей она не привела.

На митинге в июле Гуцул заявила, что даже свидетель назвал дело сфабрикованным. Глава региона подчеркнула, что у прокуроров есть лишь «голословные обвинения» против нее.

«Повторю: я ни в чем не виновата. Мы докажем невиновность», - сказала Гуцул.



Она обратила внимание, что заседания по ее делу назначены на июль, сентябрь и октябрь 2024 года. По ее мнению, это говорит о стремлении властей завершить процесс до президентских выборов, намеченных на 20 октября.