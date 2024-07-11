В США назвали человека, способного повлиять на решение Байдена об уходе

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может стать тем человеком, который может отговорить президента Джо Байдена участвовать в выборах. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

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«Демократы в палате представителей, серьезно обеспокоенные способностью президента Байдена победить на выборах 2024 года, надеются на бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси (штат Калифорния) как на потенциальную силу, способную заставить его отказаться от своего переизбрания», — говорится в сообщении портала.



Отмечается, что Пелоси является «ветераном» американского правительства. Кроме того, президент США уважительно относится к Пелоси. Эти факторы могут повлиять на потенциальное решение Байдена отказаться от предвыборной гонки, добавляет портал.

Вместе с тем, Пелоси, по оценке Axios, «обладает стальной твердостью характера».

До этого сообщалось, что помощники президента США Джо Байдена перед съездом демократической партии в августе обзванивают делегатов мероприятия и проверяют их на лояльность американскому лидеру.