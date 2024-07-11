Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не станет одной из сторон украинского конфликта, несмотря на призывы президента США Джо Байдена. Об этом он рассказал в интервью Newsweek.

С 9 по 11 июля лидеры НАТО собрались в Вашингтоне на ежегодный саммит. Посетил встречу и президент Турции. Как отмечает Newsweek, Байден, стремящийся заручиться международной поддержкой Украины, столкнулся с влиятельным несогласным голосом со стороны союзнической Турции. В новом интервью Эрдоган заявил, что западные державы придерживаются неправильных и потенциально опасных подходов к конфликтам на Украине и в секторе Газа.

В этой беседе Эрдоган подтвердил свою позицию по поводу украинского кризиса, главного вопроса саммита НАТО. Он подчеркнул, что Турция «не будет участницей» этого конфликта, несмотря на призывы Байдена к большей солидарности в альянсе.

Также Эрдоган не одобрил обещания дальнейшей военной помощи Киеву. По его мнению, решение проблемы кроется не в «усилении кровопролития», а в прочном мире, достигнутом посредством диалога.

«Отношение некоторых наших западных союзников к России только подлило масла в огонь. Это принесло Украине больше вреда, чем пользы», - подчеркнул Эрдоган.



Он отметил, что Турция поддерживает диалог с обеими сторонами, чтобы приблизить их к миру. Отношения Эрдогана и президента РФ Владимира Путина включают историю мудрых дипломатических договоренностей, которых удалось достичь, несмотря на противоположные позиции Турции и России по конфликтам в Сирии, Ливии и кавказском регионе, подчеркивает Newsweek.

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По версии журнала, Эрдоган бросает вызов доминирующему в НАТО стремлению изолировать президента РФ. Глава Турции подчеркнул, что нельзя вести себя с деликатными процессами «по примеру слона в посудной лавке».