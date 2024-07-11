Планы США по развертыванию дальнобойного оружия в Германии являются безумием. Об этом заявила немецкий политик и член бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт. Lenta.ru

По мнению Вагенкнехт, соответствующее решение США может привести к тому, что Германия окажется театром военных действий. Она подчеркнула, что размещение дальнобойного оружия США является «безумием», которое необходимо остановить. Газета.Ru

Она считает, что вместо гонки вооружений необходимо начать мирные переговоры по Украине и вернуться к договорам о разоружении, которые обеспечивали безопасность в Европе после окончания Холодной войны. Российская газета