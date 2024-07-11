Обзор иноСМИ: обещание Байдена Украине и «банды мигрантов» в Вене

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«Байден обещает Украине десятки систем ПВО»

Президент США Джо Байден «решительно пообещал» помогать Украине, приветствуя лидеров НАТО на саммите в Вашингтоне, и анонсировал десятки новых систем ПВО для Киева, сообщает Al Jazeera. Байден «уверенным и сильным голосом» заявил, что сейчас НАТО «сильнее, чем когда-либо в своей истории».

Байден сообщил, что сначала США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине оборудование для пяти систем ПВО, включая четыре дополнительные батареи Patriot и систему SAMP/T. Но, несмотря на громкую речь Байдена, среди лидеров НАТО «ужасно много» беспокойства по поводу возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, заявил Al Jazeera бывший представитель США в НАТО Роберт Хантер.

«Расширение БРИКС - тревожный сигнал для США»

В июне в Нижнем Новгороде министры иностранных дел стран БРИКС провели саммит вместе со своими коллегами из почти 20 стран Глобального Юга. Встреча показала, что все больше стран, недовольных политикой США, ищут альтернативы лидерству Вашингтона и хотят стать частью тенденции дедолларизации, пишет Newsweek.

В начале 2023 года к группе БРИКС присоединились важные региональные державы - Иран, Эфиопия, Египет и ОАЭ. Перед июньской встречей посол Москвы в Китае заявил, что количество государств, заинтересованных в БРИКС, намного больше, чем эта организация может сейчас принять: около 30 стран надеются получить приглашение. В их числе Турция - член НАТО, давно добивающийся вступления в ЕС - и Таиланд, который раньше «довольствовался тем, что находился на обочине геополитики». Все эти страны хотят создать новую архитектуру безопасности, управления и финансов, чтобы заменить нынешние системы под руководством США, отмечает Newsweek. Расширение БРИКС за счет производителей нефти и региональных держав должно вызывать особую обеспокоенность у США, поскольку это может усилить дедолларизацию, подчеркивает издание.

«Мигранты в Вене: игра в кошки-мышки с полицией»

Австрийский таблоид EXXpress рассказал, что «банды мигрантов» в Вене вышли из-под контроля. Как утверждает издание, у «старожилов» - чеченских и турецких мигрантов - начались конфликты с «новичками» из Сирии и Афганистана. Кровавые уличные бои с тяжелоранеными в минувшие выходные - не новое явление для Вены, подчеркивает EXXpress.

«Война», как называют эти конфликты сами их участники, длится уже больше года. Пока участники банд открыто покупают оружие в соцсетях, за ними охотится полиция и обещает применять более жесткие меры. Ситуация обострилась в начале июня после того, как сириец ударил ножом чеченца и тяжело ранил его. На этой неделе полиция сообщила об одном аресте после трех уличных боев - 29-летний мужчина отвез на своей машине нескольких сообщников к месту преступления.

«Выглядит непривлекательно»: немцы не захотели отдыхать в Финляндии

Компания S-ryhmä активно пытается привлечь немцев в свои отели в Восточной Финляндии, рассказал портал Yle. Группа инвестировала 22 миллиона евро в недавно открывшийся отель на 700 мест в одном из туристических районов. Компания рассчитывает, что туда будут приезжать туристы из Южной и Центральной Европы.

Немцы входят в тройку крупнейших туристических групп Финляндии наряду со шведами и британцами. Журналисты спросили у жителей Берлина, нравится ли им новый гигантский отель. Некоторые не одобрили размер отеля, другие заявили, что он «выглядит непривлекательно», но некоторые «пришли в восторг».

Axios: Байден теряет поддержку одного из главных демократов США

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер дал понять спонсорам партии, что он не против замены президента Джо Байдена другим кандидатом. Как сообщает Axios, на публике Шумер настаивает, что он «за Джо», но за закрытыми дверями он «поет по-другому».

По словам трех осведомленных источников Axios, в течение последних 12 дней Шумер выслушивал идеи и предложения спонсоров по поводу наилучшего пути развития Демократической партии. Как отмечает издание, благодаря своему политическому и личному положению лидер сенатского большинства - один из немногих демократов, способных убедить Байдена выйти из гонки. Помимо него сделать это могут лишь экс-президент Барак Обама и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, отмечает Axios. Пелоси уже предложила Байдену пересмотреть свое решение баллотироваться. А Пэт Райан, демократ от Нью-Йорка, стал восьмым демократом в Палате представителей, призвавшим Байдена отступить. Против участия Байдена в выборах выступили и видные спонсоры партии, включая актера Джорджа Клуни.