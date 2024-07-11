Происходящее на Украине является результатом провокационной политики НАТО и США, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. RT на русском

«То, что мы наблюдаем на Украине, является результатом политики и агрессивных шагов НАТО во главе с США, которые до сих пор продолжаются», — говорится в сообщении. Газета.Ru

Как подчеркнул Канани, утверждения о военной помощи Ирана России, которые содержит в себе итоговая декларация стран НАТО по итогам саммита в Вашингтоне, «абсолютно необоснованны и политически мотивированы». ТАСС