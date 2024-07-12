Макрон прокомментировал прямое участие НАТО в украинском конфликте

НАТО не планирует напрямую участвовать в украинском конфликте, однако будет оказывать поддержку Киеву, потому что не желает допустить победы России. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Макрон назвал двух главных противников вступления Украины в НАТО