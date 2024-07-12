Макрон прокомментировал прямое участие НАТО в украинском конфликте

НАТО не планирует напрямую участвовать в украинском конфликте, однако будет оказывать поддержку Киеву, потому что не желает допустить победы России. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
Макрон назвал двух главных противников вступления Украины в НАТО
"Хотя речь не идет о непосредственном участии Альянса в конфликте на Украине, очень важно, чтобы союзники продолжали оказывать эффективную поддержку. Россия не должна выиграть войну, на карту поставлено не только будущее Украины, но и мир и безопасность всех на континенте", - сказал он.