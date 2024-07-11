Американский конгресс выступает за снятие ограничений с украинских войск на удары по территории РФ, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Комментарий политика прозвучал в эфире радиостанции «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Газета.Ru

«Я объяснил, что воля Конгресса состоит в том, чтобы позволить [ВСУ] гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже направили. Чтобы они могли вести войну так, как они считают нужным. И я сторонник этого», — сказал глава нижней палаты американского парламента. Lenta.ru

Ранее новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что при его правительстве Украина по-прежнему будет иметь право наносить удары по территории России британским высокоточным оружием. Российская газета