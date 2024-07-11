Американский конгресс выступает за снятие ограничений с украинских войск на удары по территории РФ, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Комментарий политика прозвучал в эфире радиостанции «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

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«Воля конгресса состоит в том, чтобы позволить [Киеву] гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже направили. Чтобы они смогли вести боевые действия так, как они считают нужным», — объяснил Джонсон.



11 июля стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять все ограничения на применение оружия для ударов по территории России. По словам Зеленского, его страна ждет этого шага. Исходя из статьи Neue Zürcher Zeitung, президент Украины выдвинул это требование, потому что без «глубоких ударов» по российской территории Киев ничего не сможет сделать.

Зеленский предъявил Байдену одно требование

10 июля Politico со ссылкой на интервью главы офиса Зеленского Андрея Ермака сообщила, что на саммите НАТО Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена, чтобы были сняты все ограничения на применение поставленных американских вооружений по территории РФ.