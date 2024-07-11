Хакер слил в Сеть секретные данные об американских истребителях F-35 и F-15

Пользователь Telegram опубликовал «предположительно секретные документы» об американских истребителях F-35 Lightning II и F-15 Eagle. Об этом рассказало The National Interest.

© globallookpress

Утекшие файлы, включая инструкции по эксплуатации и другие конфиденциальные данные об истребителях, были размещены в Telegram-канале, у которого более 500 тысяч подписчиков. Файлы также содержали документы по американским дронам Switchblade и другим системам вооружения, включая высокоточные ракеты.

Автор Telegram-канала утверждал, что располагает 250 гигабайтами военных данных США, которые, по его словам, были получены через американскую компанию. The National Interest отмечает, что многие файлы в итоге были удалены, но некоторые документы все еще доступны.

Журналисты нашли в файлах руководство по техническому обслуживанию двигателя F110, используемого на F-15SA (версия F-15 Eagle, стоящая на вооружении Саудовской Аравии), а также руководства по летной эксплуатации и обслуживанию самого самолета. Документы, относящиеся к F-35, были описаны как «частично отредактированные», это может указывать на то, что они уже были рассекречены ранее.

The National Interest отмечает со ссылкой на китайскую газету South China Morning Post, что с некоторыми файлами ознакомились китайские чиновники. Они подтвердили, что документы подлинные. Пользователи Telegram пошутили, что обычные люди теперь смогут собрать в гараже F-15 или F-35, но в действительности неясно, насколько опасной может быть утечка, отмечает издание.

Ранее хакеры похитили секретные данные ВМФ США, включавшие 614 гигабайтов информации. Файлы были связаны с секретным проектом Sea Dragon, системами шифрования радиосвязи, средствами радиоэлектронной борьбы и планами по разработке сверхзвуковой противокорабельной ракеты.