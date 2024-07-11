Экс-депутат Рады допустил сокращение помощи Украине со стороны Лондона

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv допустил, что с приходом к власти в Великобритании Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, поддержка Киева со стороны Лондона может сократиться. Политик обратил внимание, что британцы, не смотря на то, что являются ключевой стороной украинского конфликта, вкладываются в него не столько деньгами.

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«Его (Лондона — «Газета.Ru») нет среди передовиков, среди тех, кто поставил много оружия или перечислил много денег. Интриги, влияние — вот чем торгует Великобритания. И как будет дальше складываться ситуация, мне сложно сказать. Но важно, что никаких личных обязательств у новой власти перед Зеленским нет», — сказал Царев.



5 июля стало известно, что Лейбористская партия одержала победу на выборах в нижнюю палату британского парламента. Она получила 326 из 650 мест и сформирует новое правительство. Консервативная партия, правившая 14 лет, потерпела крупнейшее поражение в своей истории.

В этот же день британский король Карл III принял отставку премьер-министра Риши Сунака в Букингемском дворце.

Профессор Лондонского университета королевы Марии Патрик Даймонд позднее заявил, что новое правительство лейбористов в Британии во главе с Киром Стармером фундаментально не изменит подход Лондона к конфликту на Украине, приверженность поддержке Киева сохранится.

10 июля газета Financial Times сообщила, что новое британское правительство под председательством Стармера не станет отменять решения предыдущих властей, разрешающие Украине наносить удары британским оружием по целям на территории РФ.