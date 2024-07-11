Итоги саммита НАТО: что будет с Украиной и отношение альянса к РФ

Совместная декларация, опубликованная по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, закрепляет «необратимый путь» Украины в альянс и наращивание военной мощи стран-членов объединения. Ключевые тезисы из Вашингтонской декларации в материале «Рамблера».

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В этом году НАТО отмечает свое 75-летие. Ожидалось, что на юбилейном саммите, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля, должен быть принят новый план обороны и одобрена новая помощь Украине.

«Будущее Украины - в НАТО»

Принятая на саммите в Вашингтоне декларация состоит из 38 основных пунктов и шести дополнительных, посвященных только Украине. При этом в документе особо оговаривается, что Киев находится «на пути» к вступлению в Североатлантический альянс.

«Будущее Украины - в НАТО. Украина становится все более совместимой и политически интегрированной с альянсом. (…) Поскольку Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы продолжим поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО», - говорится в статье 16 декларации.



Также в документе подчеркивается, что приглашение Украине присоединиться к НАТО будет направлено, «когда союзники согласятся и будут выполнены условия».

При этом в декларации заявлено о решении создать Группу НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины (NSATU), чтобы координировать предоставление военной техники и обучение. Также подчеркивается, что будет продолжена работа по созданию Совместного центра анализа, подготовки и образования НАТО-Украина (JATEC).

«Согласно международному праву, NSATU не сделает НАТО стороной конфликта. Она будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, обеспечивая ее дальнейшую интеграцию с НАТО», - отмечается в документе.



Долгосрочная поддержка для Украины

Североатлантический альянс намерен предоставить Киеву «минимальное базовое финансирование» в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и «обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности для победы», а также долгосрочную поддержку, которой посвящены шесть дополнительных пунктов декларации.

«Страны-члены будут отчитываться перед НАТО о поддержке, оказанной в соответствии с этим обязательством, дважды в год, при этом первый отчет будет включать взносы, предоставленные после 1 января 2024 года. На основании этого генеральный секретарь предоставит обзор всех заявленных взносов», - говорится в декларации.



Напомним, что открывая юбилейный саммит НАТО, президент США Джо Байден пообещал, что страны альянса предоставят Украине системы противовоздушной обороны, но не предложил Киеву конкретных шагов к членству в альянсе. По данным СМИ, ссылающихся на осведомленные источники, принятие Украины в НАТО остается спорным вопросом: некоторые члены альянса опасаются сближения со страной, «погрязшей в конфликте с ядерной сверхдержавой».

В преддверии саммита американские чиновники попытались «снизить ожидания» украинских властей относительно пути Киева к членству, а от Владимира Зеленского потребовали не выражать публичное недовольство отсутствием конкретного и быстрого плана по вступлению, как он уже делал во время прошлогоднего саммита, отметили американские издания.

«Самая значительная угроза безопасности альянса»

НАТО по-прежнему считает Россию главной угрозой для государств-членов альянса. Об этом говорится в итоговой декларации, принятой на саммите организации в Вашингтоне.

«Россия стремится к фундаментальной перестройке архитектуры евроатлантической безопасности. Всесторонняя угроза, которую Россия представляет для НАТО, сохранится в долгосрочной перспективе», - говорится в документе.



Также в декларации осуждается «безответственная ядерная риторика России» и подчеркивается, что страны НАТО «полны решимости сдерживать и противодействовать агрессивным действиям» Москвы. При этом разработать рекомендации по стратегическим подходам к отношениям с Россией планируется к следующему саммиту альянса.

Одновременно с этим в НАТО заявили об отсутствии стремления к конфронтации с Москвой и готовности «сохранять каналы связи, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации».

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заметил, что НАТО в настоящее время не видит «непосредственной военной угрозы» со стороны России в отношении кого-либо из союзников по альянсу. По его оценке, ВС РФ заняты военной операцией на Украине и не планируют действий в других регионах. Вместе с тем, добавил генсек, со стороны России «возможны кибератаки и саботаж».

«Никакой помощи России»

В декларации НАТО содержится призыв ко всем странам «не оказывать никакой помощи российской агрессии» и осуждение «всех тех, кто содействует и тем самым продлевает войну России на Украине».

Особое внимание в документе уделено Белоруссии, Ирану, Северной Корее и Китаю, которых страны альянса считают «подпитывающими агрессивную войну России против Украины».

«Белоруссия продолжает способствовать этой войне, предоставляя свою территорию и инфраструктуру. (…) Дестабилизирующие действия Ирана влияют на евроатлантическую безопасность. (…) Заявленные амбиции и политика принуждения Китайской Народной Республики (КНР) продолжают бросать вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. Углубление стратегического партнерства между Россией и КНР и их взаимоусиливающие попытки подорвать и перекроить основанный на правилах международный порядок вызывают глубокую озабоченность», - говорится в декларации.



При этом Китай также был обвинен в том, что «продолжает создавать системные проблемы для евроатлантической безопасности».

На фоне этого члены НАТО в итоговой декларации заявили о намерении продолжать расширять сотрудничество с балканскими странами. Кроме того, НАТО планирует усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке.

Напомним, что перед саммитом НАТО в Вашингтоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заметил, что Североатлантический альянс постепенно отходит от целей, которые были заявлены при создании организации 75 лет назад, и вместо оборонительной «становится все более военной организацией». Никто из стран-членов НАТО не видит, куда текущая политика может завести в дальнейшем, констатировал он.