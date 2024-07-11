Страны ЕС выдали «желтую карточку» премьеру Венгрии Виктору Орбану за поездку в Москву. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью газете Financial Times. Российская газета

Отмечается, что венгерский премьер также нарушил юридическое положение, которое призывает всех членов Евросоюза придерживаться внешнеполитической деятельности «безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности». Газета.Ru

По оценке Мишеля, поездка Орбана в Москву «была политической ошибкой». «Не впервые нас пытаются разделить», - подчеркнул Мишель. Поэтому необходимо, по его словам, «гарантировать, что остальные 26 стран будут придерживаться [официальной позиции ЕС] и не окажутся разделены вследствие каких-либо попыток посеять сомнения», добавил глава Евросовета. ТАСС