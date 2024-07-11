Зеленский предъявил Байдену одно требование

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от американского коллеги Джо Байдена снять ограничения на использование оружия по целям на территории России, сообщает Neue Zürcher Zeitung. Украинский лидер подчеркнул, что его страна ждет этого шага.

Он потребовал от Байдена снять все ограничения, чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России западным оружием, — говорится в публикации.



В газете нетерпение украинского президента объяснили тем, что без «глубоких ударов» по территории России Киев не сможет ничего сделать.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. По его словам, дальнобойное оружие не должно применяться по территории России, а полуостров он назвал частью Украины.

Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами НАТО в Вашингтоне

Украинский президент ранее высказал мнение, что лидерам мировых держав под силу заставить Россию завершить конфликт в 2024 году. Для этого, считает украинский лидер, США и Китаю необходимо отбросить разногласия. Политик также отметил, что в настоящий момент Украина «не проигрывает». По его словам, сейчас ВСУ лучше позиционированы с точки зрения живой силы, чем это было еще весной. Зеленский уточнил, что самой «большой трагедией» для украинской армии стала доставка оборудования, которая занимает много времени.