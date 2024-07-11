В Чечне назвали фейком видео с якобы атакой беспилотника по региону

В Чечне назвали фейком запись с якобы атакой беспилотника по республике. Об этом сообщает ЧГТРГ «Грозный» в Telegram.

© Lenta.ru

Телекомпания показала видеоролик, на котором слышен звук, похожий на звук работы мопеда. Затем на кадрах раздается взрыв. Запись начала распространяться по соцсетям как якобы имевшая место атака по Шелковскому району.

«Данное происшествие не имеет никакого отношения к Чеченской Республике», — отметил телеканал.



Там также призвали пользователей не публиковать непроверенные данные и доверять только официальным источникам информации.

Ранее чеченский министр по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев показал пленных украинских солдат. Так он ответил на публикацию видео с чеченскими пленными на Украине. Главным отличием первых от вторых Дудаев назвал то, что чеченские бойцы были захвачены, когда потеряли сознание. Украинские же солдаты сдались добровольно, подчеркнул он.