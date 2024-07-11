Санду заявила о необходимости современной армии для Молдавии

Молдавии необходимо построить современную, хорошо оснащенную армию, заявила президент республики Майя Санду на встрече с министром обороны Анатолием Носатым.

"Наши граждане должны чувствовать себя в безопасности. Поэтому мы обязаны построить современную, хорошо оснащенную армию, которой могут гордиться граждане", - цитирует президента ее пресс-служба.



Санду заявила, что Кишинев нуждается в иностранных партнерах, которые могут помочь Молдавии стать сильным государством. При этом она отметила, что это "мирная страна, которая никому не угрожает". Президент также выразила уверенность, что все действия, направленные на усиление армии, соответствуют закрепленному в конституции страны нейтралитету.

Армия Молдавии является одной из самых малочисленных в СНГ. Ранее для экономии средств ее личный состав был сокращен примерно до 6,5 тыс. человек, а период срочной службы уменьшен до 12 месяцев. На вооружении у нее находятся 15 транспортных самолетов и вертолетов, около 200 бронетранспортеров и более 100 орудий и минометов. Преимущественно речь идет о технике советского образца 1960-1980-х годов.

Однако в прошлом году республика почти удвоила военный бюджет, а также начала перевооружение армии, значительно активизировала военные учения и взаимодействие в военной сфере с США, ЕС и НАТО, которые также увеличили поставки оружия и военной техники в республику. Это вызвало обеспокоенность со стороны властей непризнанного Приднестровья, а также критику оппозиции и общественности, которые озабочены милитаризацией страны на фоне роста бедности среди населения.