Южная Корея устроит «Звездные войны» для борьбы с дронами КНДР

Южная Корея в этом году собирается впервые применить лазерное оружие для уничтожения северокорейских беспилотников, таким образом став первой в мире страной, эксплуатирующей подобное оружие в своих войсках. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на агентство по закупкам вооружений республики.

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Оружие входит в лазерную программу «проект Звездные войны». Оно способно сбивать беспилотники, сжигая их двигатели направленными лучами света в течение 10-20 секунд.

«Возможности реагирования наших военных на провокации Северной Кореи с использованием беспилотников будут еще больше усилены», — заявили в управлении, добавив, что применение этого оружия станет переломным моментом на будущем поле боя.



Напомним, что в начале июля Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбы на полигонах около границ с КНДР. Военные учения состоялись на территории сразу двух провинций — Канвондо и Кенгидо.