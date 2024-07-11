В США назвали катастрофической ситуацию со спонсорами предвыборной кампании Байдена

Избирательная кампания главы Соединенных Штатов Джо Байдена столкнулась с сокращением пожертвований после провала на дебатах с Дональдом Трампом. Об этом проинформировала телекомпания NBC со ссылкой на источники.

К примеру, один из источников назвал ситуацию со спонсорами и пожертвованиями «катастрофой». В июле штаб ожидает снижения пожертвований на половину или даже больше.

«Спонсоры настроены негативно. У них был телефонный разговор с президентом. Звонок показался людям таким неестественным, что, я не думаю, что они в него поверили», — сообщает другой источник, близкий к Белому дому.



Также телекомпания сообщает, что кампания готовится к «сейсмическому удару» по сбору средств на переизбрание Байдена.

Ранее в Сенате США заявили, что Джо Байден, скорее всего, потерпит поражение на предстоящих выборах главы государства. Сенаторы предположили, что победу одержит соперник американского лидера — его предшественник Дональд Трамп.

Ранее Трамп вызвал Байдена на новые дебаты. Он отметил, что они станут шансом для главы государства реабилитироваться после неудачного выступления на предыдущих.