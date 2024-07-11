Моди расстроил американских чиновников объятиями с Путиным

Объятия премьера Индии Нарендры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным накануне решающего саммита НАТО в США разочаровали американских чиновников, сделавших сближение с Индией одной из главных целей своей внешней политики. Об этом сообщает Bloomberg.

Моди побывал в Москве 8-9 июля. Этот визит стал первой зарубежной поездкой политика с начала третьего срока его полномочий. В первый день саммита НАТО, 9 июля, Путин и Моди провели переговоры в Кремле, обсудив двусторонние отношения и украинский кризис.

По итогам встречи было объявлено, что Россия и Индия будут углублять отношения во всех сферах. В частности, страны рассматривают заключение долгосрочного контракта на поставку нефти.

Чиновники Байдена, попросившие не называть их имен, заявили Bloomberg, что первый визит Моди в Россию за пять лет «дал пищу» для групп внутри и за пределами правительства США, недовольных более тесными связями Вашингтона с правительством Моди. При президенте Джо Байдене США обязались сотрудничать с Индией в ИИ-технологиях и взяли на себя обязательство по совместному производству чувствительных оборонных технологий.

Как отмечает Bloomberg, чиновники из администрации президента разочарованы временем, которое выбрал Моди для визита в Россию. Они назвали решение премьера Индии «трудным и некомфортным». Однако Индия считает, что сотрудничество с Россией необходимо ей для противодействия Китаю, подчеркивает агентство.