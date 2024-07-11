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Антонов: планы США разместить в ФРГ новые средства поражения ведут к эскалации

Планы Вашингтона по размещению с 2026 года на территории ФРГ новых средств огневого поражения большей дальности повышают вероятность гонки ракетных вооружений и могут привести к неконтролируемой эскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.

По его словам, по сути, речь идет о планах по развертыванию американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности, что является серьезной ошибкой.

«Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности», — указал дипломат.



Минобороны сообщило о поражении "Мстой-С" командного пункта ВСУ

Российские военные с помощью гаубицы 2С19 «Мста-С» уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины, находившийся в полуразрушенном здании на авдеевском направлении, сообщает ТАСС.

Получив координаты цели от разведывательных подразделений и операторов беспилотников, артиллеристы прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и выстрелами 152-мм боеприпасов уничтожили командный пункт противника.

Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА «Орлан-30».

СМИ: НАТО необходимо создавать кризисы для поддержания своего существования

В НАТО должны на регулярной основе создавать врагов и геополитическую напряженность в разных регионах мира, чтобы оправдать собственное существование, сообщает ТАСС со ссылкой на Global Times.

Издание прокомментировало проходящий в Вашингтоне саммит Североатлантического альянса. Не довольствуясь разделением Европы, НАТО стремится разжечь конфликты и конфронтацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в статье.

Отмечается, что в настоящее время Альянс держится за «три спасательных круга»: помощь Украине, увеличение военных расходов и раздувание «китайской угрозы».

Китай выступает против разжигания новой холодной войны

Китай выступает против попыток стран НАТО использовать региональные кризисы для очернения КНР и разжигания новой холодной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря китайского посольства в США Лю Пэнъюйя.

Так дипломат отреагировал на итоговую декларацию саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

НАТО должна незамедлительно прекратить выступать с безосновательными обвинениями и провокационными заявлениями, направленными против Китая, сообщил посол.

Кроме того, «Китай ответственно относится к вопросам, касающимся киберсферы, космоса и ядерных вооружений, и проводит прозрачную политику, его позицию относительно этого поддерживает большинство стран».

В Раде заявили о неисправности некоторых образцов западных систем ПВО

Некоторые образцы систем ПВО Запада, стоящих на вооружении Вооруженных сил Украины, вышли из строя из-за проблем с их ремонтом, сообщает ТАСС.

Как заявила зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, чтобы отремонтировать неисправную машину, на Украине снимают детали с исправных аналогичных образцов.

Парламентарий отметила, что после такого ремонта техника перестает работать за пару месяцев.