Ванга предсказала гибель населения Европы в 2025 году

Болгарская ясновидящая Ванга предсказала, что конец света начнется в 2025 году.

Ранее сообщалось, что ведунья давала предсказание о конце света в 2023 году, однако последние расшифрованные предсказания подтверждают, что апокалипсис наступит в 2025 году. Стоит отметить, что достоверных фактов о ее прогнозах не существует.

— Конец света наступит в 2025 году, — сказала провидица.



По словам Ванги, за предстоящий год «конфликт в Европе уничтожит население континента». Кроме того, она предсказала мировое повышение уровня воды. Помимо этого, в пророчествах говорится, что в 2076 году коммунизм распространится на все страны в мире, а в 2130 году люди вступят в контакт с инопланетянами, сообщила газета New York Post.

28 февраля были опубликованы ранее неизвестные предсказания знаменитой провидицы Ванги. Они касаются событий в 2024 года. В них говорится, что Россию ждет огромных прорыв в технологиях.