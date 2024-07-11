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«Конфликт уничтожит население»: Ванга сделала предсказание на 2025 год

Болгарская ясновидящая Ванга предсказала, что конец света начнется в 2025 году.

Ванга предсказала гибель населения Европы в 2025 году
© ТАСС

Ранее сообщалось, что ведунья давала предсказание о конце света в 2023 году, однако последние расшифрованные предсказания подтверждают, что апокалипсис наступит в 2025 году. Стоит отметить, что достоверных фактов о ее прогнозах не существует.

— Конец света наступит в 2025 году, — сказала провидица.

По словам Ванги, за предстоящий год «конфликт в Европе уничтожит население континента». Кроме того, она предсказала мировое повышение уровня воды. Помимо этого, в пророчествах говорится, что в 2076 году коммунизм распространится на все страны в мире, а в 2130 году люди вступят в контакт с инопланетянами, сообщила газета New York Post.

28 февраля были опубликованы ранее неизвестные предсказания знаменитой провидицы Ванги. Они касаются событий в 2024 года. В них говорится, что Россию ждет огромных прорыв в технологиях.

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