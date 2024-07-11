СМИ: Запад готовит «наказание» для Орбана после визита в Россию

Страны Европейского союза могут ответить на визит главы правительства Венгрии Виктора Орбана в Россию бойкотом организованных Будапештом встреч министров организации, сообщает Politico.

10 июля представитель Венгрии в Евросоюзе Балинт Одор столкнулся с жесткой критикой коллег на закрытой встрече. Один из участников назвал прозвучавшие заявления беспрецедентными. Несколько послов ЕС угрожали Венгрии «реальными последствиями», если венгерский премьер продолжит следовать своему текущему курсу, заявили два европейских дипломата.

Ряд послов уже высказались за бойкот неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС в конце августа. Первую встречу Евросовета в Венгрии 9 июля посетили всего семь из 27 стран конфедерации, не считая хозяев мероприятия.

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Орбана могут ждать еще более суровые последствия, если он продолжит вести дела с неприемлемыми для Брюсселя политиками.