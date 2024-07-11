Трампа заподозрили в желании ущемить интересы партнеров по НАТО

По словам информированных европейских госчиновников, кандидат в президенты США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения обмена разведывательной информацией с членами НАТО, пишет Рolitico. Источники утверждают, что его советники уже сообщили странам-союзникам, что сокращение обмена разведданными станет частью более широкого плана по сокращению поддержки США и сотрудничества с Альянсом из 32 стран.

Чиновники заявили, что это решение может иметь серьезные последствия для безопасности. Действующий президент Джо Байден увеличил объем разведданных, которыми США делятся с зарубежными союзниками, особенно, в отношении России. Европейские источники заявили, что неясно, рассматривает ли администрация Трампа возможность вернуться к прежнему уровню обмена разведданными или сократит его еще больше.

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Президент США Джо Байден на днях повторил, что не собирается покидать предвыборную гонку за пост главы государства. Он заявил, что является лучшим кандидатом, чтобы победить своего соперника со стороны Республиканской партии экс-президента Дональда Трампа. Глава Белого дома отметил, что мнение богатых спонсоров, отказывающихся оказывать ему поддержку, его не волнует. По его словам, он планирует заручиться поддержкой «среднестатистических» избирателей.