Экс-президент США Дональд Трамп собирается найти решение для урегулирования конфликта на Украине, это хорошая новость. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи с Трампом.

"Хорошая новость дня: он (Трамп. – Прим. ред.) собирается решить ее (ситуацию на Украине. – Прим. ред.)", - подчеркнул глава венгерского кабмина.



Кроме того, венгерский премьер-министр назвал Трампа президентом США. До этого Орбан встретился с Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и обсудил с ним мирную миссию по урегулированию украинского конфликта.

Трамп рассказал, когда он завершит конфликт на Украине

2 июля премьер Венгрии пообщался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Через несколько дней Орбан прилетел в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным — они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан посетил саммит НАТО в США.