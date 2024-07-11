Попытки Японии призвать НАТО в АТР усиливают региональную нестабильность

Попытки Японии внедрить влияние НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) усиливают региональную нестабильность и провоцируют гонку вооружений. Такое мнение выражено в статье китайской газеты Global Times.

"Попытки Японии внедрить внешнее влияние в АТР подвергаются критике за усиление региональной нестабильности и неопределенности. Сотрудничество японской стороны с НАТО, как правило, отдает приоритет военным аспектам, тем самым повышая риск гонки вооружений", - приводит газета слова директора Института исследований Северо-Восточной Азии Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян Да Чжигана.



В свою очередь научный сотрудник Китайского института международных исследований Сян Хаоюй заявил, что "Япония сыграла ключевую роль в активизации деятельности НАТО в АТР и интеграции этого региона в стратегическую структуру Североатлантического альянса".

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля. Ранее газета Nikkei Asia сообщила, что в ходе саммита альянс намерен подписать первый документ о расширении сотрудничества с Австралией, Новой Зеландией, Республикой Корея и Японией. Отмечается, что во время участия в работе военного блока эти страны будут называться IP4. Также известно о планируемом участии IP4 в киберучениях стран НАТО.