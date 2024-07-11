В США раскрыли, что испугало союзников на саммите НАТО

Участники саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне весьма обеспокоены состоянием американского президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента аналитического центра Eurasia Group Яна Бреммера.

По его словам, они не верят в его успех на выборах в ноябре и не считают, что Байден сможет проработать еще четыре года. Участники мероприятия говорили, что «у него точно не получится эффективно вести предвыборную компанию еще четыре месяца, что уж и говорить про работу президентом еще четыре года».

Бреммер указал, что все лидеры стран-участниц НАТО, с которыми он беседовал, считают шансы главы государства на переизбрание очень низкими из-за ухудшения его умственных способностей. Например, президент может повторить одну и ту же историю дважды за совещание или не узнать хорошо знакомого ему человека.

Беспокойство также вызвано тем, какую роль играют США в блоке. При этом союзники опасаются прихода к власти экс-президента Дональда Трампа, выступающего за ограничение участия Америки в Альянсе.