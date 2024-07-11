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Сенатор-демократ призвал Байдена выйти из президентской гонки

В США сенатор-демократ от штата Вермонт Питер Уэлч призвал главу государства Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщает РИА Новости.

Байдена вновь призвали выйти из президентской гонки
© globallookpress.com

Он охарактеризовал выступление президента на теледебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом «катастрофическим», а ставки для страны — слишком высокими.

«Мы не можем игнорировать или отмахиваться от актуальных вопросов, которые были подняты после того вечера», — заявил парламентарий.

Уэлч при этом отметил, что питает уважение к Байдену, поставив ему в заслугу «избавление страны от тирана».

«Он был одним из лучших президентов нашего времени», — указал сенатор.
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