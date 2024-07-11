Байдена вновь призвали выйти из президентской гонки

В США сенатор-демократ от штата Вермонт Питер Уэлч призвал главу государства Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщает РИА Новости.

Он охарактеризовал выступление президента на теледебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом «катастрофическим», а ставки для страны — слишком высокими.

«Мы не можем игнорировать или отмахиваться от актуальных вопросов, которые были подняты после того вечера», — заявил парламентарий.



Уэлч при этом отметил, что питает уважение к Байдену, поставив ему в заслугу «избавление страны от тирана».