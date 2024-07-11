Китай отреагировал на упоминание себя в декларации НАТО

Пекин выступил против упоминания Китая в документах Североатлантического альянса в качестве «угрозы», сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство КНР в США.

Там заявили, что в НАТО должны прекратить выдвигать необоснованные обвинения. Дипломаты отмечают, что раздувание тезиса о «китайской угрозе» совершенно бесполезно. Китайские власти выступают против использования странами Альянса «проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны».

В заявлении посольства отмечается, что Пекин призывает НАТО отказаться от устаревшего менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой, а также опасных действий, которые ввергают Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион в хаос.