В Конгрессе обязали Белый дом отчитаться о здоровье Байдена

Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса, возглавляемый республиканцами, обязал трех сотрудников американской администрации рассказать законодателям о здоровье и умственных способностях президента США Джо Байдена на закрытых слушаниях. Это следует из письма председателя комитета Джеймса Комера (от штата Кентукки).

В нем указано, что законодатели направили повестки явиться на слушания помощникам Байдена Энни Томасини и Эшли Уильямс, а также помощнику первой леди США Энтони Берналю. Их просят дать ответ до 17 июля и позднее в этом месяце явиться на Капитолийский холм. Источники сообщили порталу Axios, что все трое считаются влиятельными в Белом доме, хотя и не являются чиновниками высокого ранга.

Как отмечает издание, этот шаг свидетельствует о желании республиканцев убедиться, что ближайшие к Байдену представители администрации не скрывали истинное состояние его здоровья. Комер также намерен узнать "степень влияния" обозначенных лиц на президента США и уровень их осведомленности о его состоянии. Портал ранее сообщал, что Томасини и Берналь имеют доступ в резиденцию Байденов, что необычно для чиновников, которые занимаются, в основном, политическими вопросами.

Ранее Комер пытался вызвать на слушания этих же представителей администрации, когда конгрессмены рассматривали дело о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов, однако все трое не пришли.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Экс-президент страны Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.