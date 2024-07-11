В НАТО указали на политику Китая в отношении РФ

Страны НАТО считают, что Пекину следует прекратить материальную и политическую поддержку Москвы в проведении специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне.

Из документа также следует, что Китаю нужно пресечь экспорт товаров двойного назначения в Россию, такие как компоненты вооружений, оборудование и сырье, которое используется в российском оборонном секторе.

Reuters: НАТО хочет поддерживать каналы связи с РФ для предотвращения эскалации

«Это обостряет угрозу, которую Россия представляет для соседей и евроатлантической безопасности», — заявили в Североатлантическом альянсе.



«КНР не может позволять вести крупнейшую в новейшей истории войну в Европе без того, чтобы это негативно отражалось на интересах и репутации» Китая.