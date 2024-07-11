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В НАТО рассказали, что Китаю следует прекратить поддерживать Россию

Страны НАТО считают, что Пекину следует прекратить материальную и политическую поддержку Москвы в проведении специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне.

В НАТО указали на политику Китая в отношении РФ
© ТАСС

Из документа также следует, что Китаю нужно пресечь экспорт товаров двойного назначения в Россию, такие как компоненты вооружений, оборудование и сырье, которое используется в российском оборонном секторе.

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«Это обостряет угрозу, которую Россия представляет для соседей и евроатлантической безопасности», — заявили в Североатлантическом альянсе.

«КНР не может позволять вести крупнейшую в новейшей истории войну в Европе без того, чтобы это негативно отражалось на интересах и репутации» Китая.

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