На Западе оценили реакцию Китая на декларацию НАТО

Китай гневно отреагировал на проект коммюнике, разрабатываемый на саммите НАТО в Вашингтоне, где Пекин называется «решающим фактором» для продолжения Россией боевых действий на Украине, и говорится об угрозах со стороны КНР для безопасности Европы. Об этом пишет Sky News.

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«Эти заявления сегодня утром вызвали гневную реакцию Китая. Представитель миссии Китая в Европейском союзе заявил, что декларация саммита НАТО в Вашингтоне полна «воинственной риторики», а ее содержание, связанное с Китаем, содержит провокации, «ложь, подстрекательство и клевету», — говорится в тексте.



До этого китайское посольство в США высказалось о роли КНР в украинском конфликте. В комментарии дипведомства говорится, что Китай не является инициатором или соучастником кризиса на Украине.

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Отмечается также, что Пекин привержен содействию переговорам во благо установления мира. КНР не поставляет оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.