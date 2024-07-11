НАТО сочло угрозой альянсу углубление отношений РФ и Белоруссии

Страны НАТО утверждают, что углубление политического и военного сотрудничества России и Белоруссии имеет негативные последствия для безопасности альянса. Такая позиция содержится в итоговой декларации саммита организации в Вашингтоне.
В документе говорится, что Белоруссия "продолжает способствовать" проведению СВО, "предоставляя свою территорию и инфраструктуру".
"Углубление политической и военной интеграции России с Белоруссией, в том числе развертывание передового российского военного потенциала и личного состава, имеет негативные последствия для региональной стабильности и обороны Североатлантического альянса", - утверждают лидеры НАТО.